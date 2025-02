Vasco estreia na Copa do Brasil diante do União Rondonópolis

O Vasco enfrenta o União Rondonópolis, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (18) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (Espírito Santo), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Atransmite o jogo ao vivo.

Após a derrota de 2 a 0 para o Flamengo no último sábado (15), o técnico Fábio Carille afirmou que o momento agora é de o Vasco se concentrar na estreia na Copa do Brasil: “Temos que levar a sério todas as competições, e agora viramos a chavinha do Campeonato Carioca e pensamos apenas na Copa do Brasil”.