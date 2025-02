Thiago Monteiro avança às oitavas em dia de calor intenso no Rio Open

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A rodada de abertura contou com três brasileiros na quadra Guga Kuerten. Na primeira partida, o paulista Felipe Meligeni não resistiu ao cazaque Alexander Schevchenko e perdeu por dois sets a zero (parciais de 6/4 e 6/2). O tenista da Ásia Central espera o vencedor do jogo entre o alemão Alexander Zverev e o chinês Yunchaokete Bu que se enfrentam nesta terça-feira (18). A previsão é que a partida comece depois das 19h (horário de Brasília).