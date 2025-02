João Fonseca é campeão do ATP 250 de Buenos Aires ao bater argentino

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, coroou a campanha impecável no ATP 250 de Buenos Aires neste domingo (16), ao faturar o título, o primeiro dele no circuito profissional. O carioca derrotou na final o anfitrião Francisco Cerundolo, número 1 da Argentina e 28º do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (1). O feito em Buenos Aires tornou Fonseca o brasileiro mais jovem a faturar um troféu no circuito da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).