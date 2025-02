Ítalo Ferreira vence etapa de Abu Dhabi e assume liderança da WSL

Primeiro surfista campeão olímpico na história, o brasileiro Ítalo Ferreira conquistou neste domingo (16) o título em Abu Dabhi, etapa no Oriente Médio que estreou este ano na Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês). Na final, o potiguar, campeão mundial em 2019, levou a melhor sobre o indonésio Rio Waida, com somatóio de 17.27 contra 14.50 obtido pelo asiático na maior piscina do mundo de ondas artificiais. O título na segunda etapa da WSL alçou o potiguar à liderança na temporada, com 16,085 pontos. Em segundo lugar está o havaiano Barron Mamiya (11,330) e em terceiro o paulista Miguel Pupo (9,490).