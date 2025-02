Copa do Nordeste: CSA goleia Sampaio Corrêa no Rei Pelé

Jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (13), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com este resultado o Azulão assumiu a vice-liderança do Grupo B da competição com seis pontos. Já a Bolívia Querida ocupa a lanterna da chave com apenas um ponto.