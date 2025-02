O Vitória derrotou o Ferroviário por 2 a 1, na noite desta terça-feira (11) no Barradão, em Salvador (Bahia), em partida válida pela 3ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Após este resultado o Leão ocupa a liderança do Grupo A da competição. Já o Tubarão da Barra permanece com apenas um ponto, na lanterna da classificação.