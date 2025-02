Definidos os jogos da 1ª fase da Copa do Brasil masculina de futebol

Foram definidos por sorteio nesta sexta-feira (7) os 40 confrontos eliminatórios (jogos únicos) da primeira fase da Copa do Brasil, torneio mais democrático do país por reunir times de todas as divisões do futebol nacional. Na cerimônia realizada pela CBF em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, também foi anunciada a data base dos jogos: 19 e 26 de fevereiro. A tabela detalhada com datas, horário e locais das partidas ainda serão divulgados.