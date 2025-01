Brasil emplaca Tati Weston-Webb e Luana Silva nas oitavas de Pipeline

O Brasil começou com tudo na Praia de Pipeline, no Havaí (Estados Unidos), na abertura da temporada da Liga Mundial de Surfe ((WLS, na sigla em inglês). Na noite de quarta-feira (29), Tatiana Weston-Webb e Luana Silva foram as primeiras a avançarem às oitavas de final. Antes, na disputa masculina, cinco dos 10 representantes brasileiros asseguraram vaga direta nas na terceira fase: João Chianca, Filipe Toledo, Edgard Groggia, Ítalo Ferreira e Ian Gouveia. Os demais - Yago Dora, Alejo Muniz, Deivid Silva, Samuel e Miguel Pupo – brigarão por vaga na repescagem. Devido às baixas ondulações, a competição será retomada no sábado (1º), às 14h45 (horário de Brasília).