Atacante Neymar anuncia retorno ao Santos

O atacante Neymar anunciou nesta quinta-feira (30) que está retornando ao Santos. “Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã [próxima sexta-feira, quando será anunciado oficialmente como novo reforço do Peixe]. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube”, declarou o jogador em uma postagem em uma rede social.