Sinner reafirma hegemonia e conquista o bi do Australian Open

No tênis, o mundo é de Jannik Sinner. Número um do ranking, o tenista italiano derrotou o alemão Alexander Zverev por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 7-6 (4) e 6-3 e conquistou o bicampeonato consecutivo do Aberto da Austrália, na manhã deste domingo (26), em Melbourne.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A vitória diante do número 2 do mundo - após 2h45 de partida - representou o 21º triunfo consecutivo de Sinner, que não sabe o que é perder desde que foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz na final do ATP 500 de Pequim, no início de outubro. Desde então, ele foi campeão do ATP Finals, da Copa Davis, do Masters 1.000 de Shanghai, além de fechar o ano como melhor tenista do planeta.