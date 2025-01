Histórico, Brasil bate Espanha e pega Dinamarca no Mundial de handebol

O roteiro dos duelos contra Noruega e Suécia se repetiu neste domingo (26): pela primeira vez em sua história, o Brasil derrotou a Espanha em uma partida oficial de handebol masculino. No caso, a vitória por 26 a 25 foi a quinta em seis jogos no Mundial de 2025, disputado na Noruega, na Croácia e na Dinamarca. Com o resultado, combinado com a vitória de Portugal sobre o Chile por 46 a 28 no outro duelo do grupo 3 da segunda fase, a seleção brasileira avançou em segundo lugar e terá pela frente outro encontro com um gigante europeu nas quartas de final: na quarta-feira (29), encara a Dinamarca, a partir das 13h30 de Brasília. Os dinamarqueses, além de anfitriões da competição, conquistaram os últimos três mundiais, além do ouro olímpico em Paris.