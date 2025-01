Vitória Miranda e Luiz Calixto são campeões no Aberto da Austrália

Os mineiros Vitória Miranda e Luiz Calixto, ambos de 17 anos, foram campeões no Aberto da Austrália de tênis em cadeira de rodas, com suas respectivas duplas na categoria júnior. A primeira a faturar o título nesta sexta-feira (24), em Melbourne, foi Vitória, número 1 do mundo no ranking júnior. Em parceria com a belga Luna Gryp, a brasileira aplicou um duplo 6/1 na final contra a dupla da norte-americana Sabina Czauz com a letã Ailina Mosko. Estreante em Grand Slam, Vitória pode assegurar seu segundo em Melbourne esta noite. Ela disputartítulo d: ela disputar o título da chave de simples contra Sania Czaus.