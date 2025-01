Austrália: Victória Barros vence 2ª e vai às oitavas no juvenil

Aos 14 anos, a tenista potiguar Victória Barros se tornou nesta segunda-feira (20) a primeira brasileira na história a se classificar às oitavas de final da chave de simples juvenil do Aberto da Austrália, em Melbourne. Número 41 no ranking juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), Victória cravou hoje o segundo triunfo em Grand Slams na carreira ao vencer de virada a sérvia Petra Konjikusic (54ª) por 2 sets a 1 (parciais 4/6, 6/3 e 6/4). A adversária da brasileiras nas oitavas será a japonesa Shino Tsujioka (82ª no ranking), de 18 anos, em data e horário ainda a serem definidos.