Bia Haddad perde disputa de simples, mas segue nas duplas em Melbourne

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia deu adeus neste sábado à disputa de simples feminina na terceira rodada do Aberto da Austrália, em Melbourne. A paulistana, número 17 do mundo foi superada pela russa Veronika Kudermetova (75ª) por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2), após quase duas horas de jogo. Bia, única brasileira remanescente em Melbourne, volta à quadra esta noite para a segunda rodada do torneio de duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, Bia enfrentará a dupla da italiana Lucia Bronzetti com a ucraniana Anhelina Kalinina. A partida está prevista para começar às 22h30 (horário de Brasília) deste sábado (18). Bia e Laura foram vice-campeãs do WTA 500 de Adelaide na semana passada.