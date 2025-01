Dois jogos do Campeonato Baiano serão transmitidos pela TV Brasil

As transmissões serão geradas pela emissora parceira TVE Bahia , integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública. Vitória e Jacuipense será disputado no Estádio Manoel Barradas, também conhecido como Barradão. No Estádio Municipal José Rocha será será realizado o jogo entre Jacobina e Bahia.

A TV Brasil exibe dois confrontos do Campeonato Baiano de Futebol neste domingo (19). A partir das 15h45, os telespectadores poderão acompanhar a partida entre Vitória e Jacuipense. Logo depois, às 18h15, será transmitido o duelo entre Jacobina e Bahia. Os jogos serão válidos pela terceira rodada do estadual.

Sobre o Campeonato Baiano 2025

A edição atual do Campeonato Baiano de futebol segue edição das temporadas anteriores. A primeira fase é composta por nove rodadas, com 10 equipes competindo pelas quatro primeiras colocações - que garantirão vaga nas semifinais. As duas últimas colocadas são rebaixadas para a segunda divisão. As semifinais e finais são disputadas em partidas de ida e volta.