Basquete: invictos, Flamengo e Minas avançam às quartas da Champions

Invictos na Champions League das Américas, os times de basquete do Flamengo e Minas avançaram às quartas de final, antes mesmo do início da última janela de confrontos da fase de grupos. Na noite de segunda-feira (13), os dois clubes chegaram à quarta vitória em quatro jogos da segunda janela da fase de grupos. Os clubes carioca e mineiro se juntam ao Sesi Franca, classificado no último sábado (11) , também com 100% de aproveitamento.

Mesmo com presença assegurada nas quartas, os clubes brasileiros disputarão os jogos da terceira e última janela em fevereiro. A Champions League reúne 12 times divididos em quatro grupos. O campeão representará as Américas na Copa Intercontinental da Federação Internacional de Basquete (Fiba), equivalente a um mundial de clubes de basquete, em setembro de 2025.

Invictos! | Basquete



KTO Minas bate Quimsa, garante liderança do grupo e classificação antecipa às quartas da BCLAhttps://t.co/V1TnlkOjT9#KTOMinas #90AnosDeHistórias pic.twitter.com/GpL6R1crQA — Minas Tênis Clube (@MinasTenisClube) January 14, 2025

O Minas, líder do grupo Grupo C, derrotou o atual campeão Quimsa (Argentina) por 80 a 69, no Estádio 8 de Junio, no Uruguai. Os destaques do lado brasileiro foram Franco Baralle (16 pontos e dois rebotes) e Montero (16 pontos). O time mineiro lidera com oito pontos, seguido pelo Biguá (Uruguai) com quatro e Quimsa com três pontos.

Já o Rubro-Negro carioca atropelou o argentino Boca Júniors, com triunfo de 96 a 61, na Arena Roberto Durán, no Panamá. Os melhores em quadra foram do time carioca: Alexey Borges (17 pontos, seis assistências e 70% de eficiência nos arremessos) e o Shaquille Johnson, cestinha da partida com 22 pontos anotados.