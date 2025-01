Fortaleza bate América-MG nos pênaltis e avança à 3ª fase da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio das categorias de base do futebol nacional, conheceu mais 11 times classificados para a terceira fase (eliminatória). Entre eles está o Fortaleza que venceu nesta tarde o América-MG - invicto na fase de grupos – por 3 a 1 na cobrança de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. No próximo jogo eliminatório o Leão do Pici terá pela frente o Ituano, que cravou a classificação nos pênaltis: venceu por 17 a 16, o maior placar de penalidades na história da Copinha, após 0 a 0 nos 90 minutos.