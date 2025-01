Deschamps não será mais técnico da seleção francesa após Copa de 2026

Há 13 anos no comando da seleção francesa, o técnico Didier Deschamps deixará o cargo após a Copa do Mundo de 2026, com sede conjunta nos Estados Unidos, Canadá e México. A decisão do treinador foi oficializada nesta quarta-feira (8) pela Federação Francesa de Futebol (FFF), por meio de uma nota publicada em rede social. Deschamps, de 56 anos, é um dos três treinadores na história que somam títulos mundiais tanto como jogadores quanto como técnicos – os outros são o brasileiro Mário Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer.