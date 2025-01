Tênis: 4 brasileiros disputam quali para entrar no Aberto da Austrália

Quatro tenistas brasileiros estreiam esta noite no qualifying (qualificatório) do Aberto da Austrália, cuja fase principal já conta com a paulista Beatriz Haddad e Thiago Wild. Entre os que buscam vaga no primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne, está o carioca João Fonseca, de 18 anos, r ecém-campeão no Challenger de Camberra , que saltou do 145º para 113º lugar no ranking mundial, atualizado na noite de domingo (5). Fonseca fará o primeiro jogo contra o argentino Federico Gomes (134º), à 1h30 (horário de Brasília) de terça (7).

Antes, na noite desta segunda, o paulista Felipe Meligeni (150º) joga a primeira rodada contra o francês Clement Chidek (191º), a partir das 20h. O sobrinho de Fernando Meligeni tenta vaga inédita na fase principal do Aberto. Na sequência, às 22h30, quem entrará em quadra será o cearense Thiago Monteiro (cabeça de chave 6) contra o anfitrião Jason Kubler (336º). Número 106 no ranking, Monteiro já competiu cinco vezes no Grand Slam australiano. Na disputa feminina, a paulista Laura Pigossi (141ª no ranking) encara a espanhola Guiomar Zuleta (199ª). Em 2023, Pigossi estreou na fase principal do Grand Slam, após vencer o quali.

No WTA 500 de Adelaide, torneio preparatório para o Aberto da Austrália, a dupla da paulista Beatriz Haddad Maia se classificou às quartas de final. Na noite de domingo (5), Bia e a alemã Laura Siegemund estrearam com vitória contra a parceria da ucraniana Lyudmyla Kichenok com a taiwanesa Chan Hao-ching: 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/0). Logo mais, às 21h30, Bia Haddad (16ª no ranking mundial) tem estreia na chave de simples contra a norte-americana Madison Keys (20ª).

Na manhã de hoje (6), o paulista Gutavo Heide (175º), primeiro representante do país no quali, deu adeus à disputa ao ser superado na primeira rodada pelo sérvio Laslo Dere (114º), por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/1).

Na disputa masculina, a dupla do gaúcho Rafael Matos com o mineiro Marcelo Melo avançou às oitavas de final do ATP 250, após estrearem com vitória de virada na madrugada desta segunda (6) sobre a dupla do anfitrião John Peers com o britânico Jamie Murray. Os brasileiros ganharam por 2 sets a 1 (3/6, 6/4 e 10/7).

Já a dupla do gaúcho Orlando Luz com o francês Gregoire Jacq se despediu precocemente de Adelaide, após derrota na primeira rodada para a parceria do sueco Andre Goransson com o holandês Sem Verbeek, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/4).