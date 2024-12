Retrospectiva: 2024, o ano do Botafogo

No Brasil, o futebol masculino teve um protagonista em 2024, o Botafogo. A equipe de General Severiano foi responsável por algumas das apresentações mais impactantes da temporada, além de garantir dois dos principais títulos do futebol sul-americano: a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro.Porém, para falar do 2024 de conquistas do Botafogo, antes é necessário relembrar de um 2023 de frustração. No decorrer do último ano, a torcida do Alvinegro de General Severiano viveu sentimentos opostos. Se durante grande parte do Brasileiro o Glorioso ocupou a liderança, criando a expectativa de que poderia conquistar o título, as últimas rodadas da competição foram marcadas por derrotas surpreendentes e pela perda da competição nacional para o Palmeiras.