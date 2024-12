Vencedores do prêmio

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (ESP), do Barcelona

Melhor jogador: Vinícius Júnior (BRA), do Real Madrid

Prêmio Puskás (gol mais bonito): Garnacho (ARG), do Manchester United

Melhor técnica do futebol feminino: Emma Hayes (ING), do Chelsea e dos EUA

Melhor técnico (masculino): Carlo Ancelotti (ITA), do Real Madrid

Prêmio Marta (gol mais bonito): Marta (BRA), do Orlando Pride

Melhor goleiro: Emiliano Martínez (ARG), do Aston Villa

Melhor goleira: Alyssa Naeher (EUA), do Chicago Red Stars

Prêmio Fair Play: Thiago Maia (BRA), do Internacional, pela ajuda e resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul