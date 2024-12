da brincadeira ao sonho de ser número 1 do mundo

Aos 4 anos, João Fonseca começou a brincar com a bola de tênis no Rio de Janeiro Country Club. Focado em ganhar notoriedade no cenário esportivo, ele passou a ser treinado aos 11 anos por Guilherme Teixeira, responsável por lapidar o estilo agressivo do tenista nas quadras.

"Estamos fazendo nosso melhor todo dia para manter o ritmo dele, pois estamos crescendo rapidamente. Estamos tentando prepará-lo para estar lá e ser capaz de lutar por isso, por esses títulos grandes", disse o treinador, em entrevista à ATP.