Minas vence 1ª e volta a jogar à noite na Champions das Américas

Primeiro de três times brasileiros a estrear na Champions League das Américas de Basquete (BCLA, na sigla em inglês), o Minas levou a melhor na estreia ao bater o Biguá (Uruguai) e pode garantir a classificação já na noite deste sábado (14) se cravar outra vitória na fase de grupos. Na noite de sexta-feira (13) os brasileiros ganharam por 73 a 60 dos uruguaios, na primeira rodada do Grupo C.

Esta noite o Minas volta à quadra para enfrentar o Quimsa, dono da casa e atual campeão da BCLA, principal torneio interclubes da América Latina. A partida terá início às 22h40 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube.