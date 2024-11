Cruzeiro é vice-campeão sul-americano após levar 3 a 1 do Racing

O Cruzeiro adiou o sonho de levar o inédito título da Copa Sul-Americana ao ser superado pelo Racing (Argentina), por 3 a 1, na final única da competição, no Estádio General Pablo Rojas – também conhecido como "La Nueva Olla" -, em Assunção (Paraguai). Nos primeiros 20 minutos, os argentinos fizeram 2 a 0, com gols de Martirena e Martínez. No segundo tempo, Kaio Jorge diminuiu para a Raposa, que brigou muito pelo empate, mas já nos acréscimos, Martinez ampliou para 3 a 1 o triunfo do Racing. A conquista do time argentino encerrou um jejum de 36 anos sem títulos internacionais e garantiu presença do clube nas edições da Copa Libertadores e Recopa de 2025.