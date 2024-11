Brasileiro: Bota enfrenta Atlético para manter vantagem na liderança

Tentando manter a vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Atlético-MG em uma espécie de ensaio para a final da Copa Libertadores, a partir das 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (20) na Arena Independência, em Belo Horizonte. Atransmite o confronto ao vivo.

Ocupando a ponta da classificação com 68 pontos, o Alvinegro de General Severiano sabe que conquistar três pontos fora de casa garante, ao menos, a manutenção dos quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras na reta final do Brasileiro, o que lhe dará mais tranquilidade para encarar a decisão da Libertadores no dia 30 de novembro.