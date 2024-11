Norte e Nordeste dominam pódios no 1º dia dos Jogos da Juventude 2024

As provas de potência máxima do ciclismo abriram o primeiro dia dos Jogos da Juventude nesta quarta-feira (13), em João Pessoa (PB), com atletas do Norte e Nordeste assegurando a maioria das medalhas. A competição com mais de quatro mil estudantes (escolas públicas e privadas) de todo o país, com idades entre 15 e 17 anos, é uma das que mais revela talentos no esporte nacional. As disputas em 18 modalidades olímpicas irão até 28 de novembro, com transmissão ao vivo no canal do Time Brasil (Comitê Olímpico do Brasil) no YouTube.