Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 25

Aline, Diego e Maike disputam permanência no 10º Paredão do BBB 25; veja votação atualizada da enquete Uol hoje, 25 / Crédito: Reprodução / Instagram oficial de Aline, Diego e Maike

O décimo paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) tem Aline, Diego e Maike na berlinda. A disputa tripla foi formada após votos da casa e indicação do líder no domingo. Veja abaixo como se deu a formação do Paredão e como está votação atualizada da enquete Uol de hoje, terça-feira, 25 de março (25/03).

O resultado oficial será divulgado nesta noite, quando um participante deixará o programa. Até lá, a votação segue aberta e a decisão está nas mãos do público.

Enquete O POVO Paredão BBB 25 - quem sai: Aline, Diego ou Maike? VOTE Enquete Uol BBB 25 atualizada hoje (25/03): quem sai no 10º paredão? Segundo a enquete do Uol, Maike é o mais votada para sair do reality, com 50,36% dos votos. Aline aparece logo em seguida com 48,3%. Já Diego se distancia dos outros participantes, liderando a preferência do público com apenas 1,33% das intenções de eliminação.

Maike - 50,36%

Aline - 48,3%

Diego - 1,33% Ao todo, foram contabilizados mais de 1,6 milhão de votos. Votação atualizada da Enquete O POVO: quem sai nesse paredão?

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Aline. Ela tem 53% das intenções de votos. Em segundo lugar está Maike, com 43%. Já Diego recebeu menos de 4% dos votos, até a manhã desta segunda.



Aline - 53,06%

Maike - 43,29%

Diego - 3,65% A votação oficial, que acontece no site da Globo, para este paredão segue até a noite de terça, 11. O POVO fará atualizações das enquetes até lá. Até o momento, foram registrados 5.434 votos.

Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?

A definição da berlinda começou com o Poder Marreta, que dava o direito de salvar uma das pessoas emparedadas por Vinicius, após a ligação do Big Fone. Joselma, detentora do poder, decidiu salvar Eva e manter Maike na berlinda. O vencedor da Prova do Anjo João Gabriel decidiu imunizar o irmão, João Pedro. Já a líder Renata colocou seis pessoas na mira na última sexta-feira, 21: Aline, Joselma, Vinícius, Vitória Strada, Daniele e Diego Hypolito. A sister escolheu colocar Aline no paredão.

Na votação secreta, Vilma foi a mais votada, seguida de Diego Hypólito, e os dois foram para o paredão. Diego Hypolito, Maike e Vilma disputaram a prova Bate Volta, que envolveu sorte. Apesar de Maike passar as duas fases do desafio, Vilma venceu e ser livrou da berlinda.

Enquete Paredão BBB 25: quem votou em quem?

Aline votou em Vilma;

João Gabriel votou em Diego Hypolito;

Daniele Hypolito votou em Vilma;

Maike votou em Diego Hypolito;

Vitória Strada votou em Vilma;

João Pedro votou em Diego Hypolito;

Diego Hypolito votou em Vilma;

Eva votou em Diego Hypolito;

Guilherme votou em Vilma;

Vilma votou em Diego Hypolito;

Delma votou em Vilma;

Vinícius votou em Vilma.