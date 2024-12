Enquete Final A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 18; quem ganha?

Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação atualizada hoje (18/12); quem ganha?



Conforme a enquete do O POVO, Sacha Bali tem a preferência do público para ser o vencedor de A Fazenda. Até o momento, ele está com 62,39% dos votos. O peão já escapou de quatro roças no decorrer da competição.

Em segundo lugar está Sidney Sampaio, com 22,02%, enquanto Yuri é o terceiro favorito para integrar o pódio, com 8,04% dos votos da enquete. Veja como está a porcentagem de todos os peões na enquete:

Sacha Bali: 62,39%



Sidney Sampaio: 22,02%



Yuri Bonotto: 8,02%

Gui Vieira: 7,61%



Ao todo, foram registrados 1.207 votos.