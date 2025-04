Letícia Cazarré conta desafios de internações da filha: "Exige alegria e esperança"

Letícia Cazarré compartilha a rotina da filha, Maria Guilhermina, com a anomalia de Ebstein, rara cardiopatia com a qual nasceu

A influenciadora Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, compartilhou recentemente reflexões sobre as frequentes internações de sua filha caçula, Maria Guilhermina, de 2 anos, que nasceu com anomalia de Ebstein, uma rara cardiopatia congênita.

Em publicação nas redes sociais, Letícia expressou os desafios enfrentados pela família: