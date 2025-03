Há 534 dias no espaço, astronauta faz desafio de vestir calças só com a gravidade; veja vídeo

Donald Pettit compartilha curiosidades sobre sua rotina, além de fotografias do espaço

No vídeo, Donald aparece flutuando sobre uma calça que está “em pé” sozinha. Quando seu corpo se aproxima dela, ele precisa usar as mãos para encaixar a roupa. O movimento é rápido e sem complicações, aparentemente mais fácil que a forma convencional de vestir essa peça. Veja vídeo:

O astronauta Donald Pettit , da Nasa, está no espaço há 534 dias na Estação Espacial Internacional (ISS) e costuma compartilhar o seu dia a dia nas redes sociais. Dessa vez, ele viralizou ao postar um vídeo em que veste calças apenas com a ajuda da gravidade.

Em suas redes sociais, o astronauta de 69 anos compartilha curiosidades sobre o espaço e sua rotina, além de realizar pequenos desafios.

Além de astronauta, fotógrafo



Donald também publica registros fotográficos tirados diretamente do espaço. São fotos da Terra e de astros, até mesmo do nascer do Sol visto lá de cima.