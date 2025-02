O POVO+ e Bacco Vineria lançam parceria exclusiva para novos assinantes

A iniciativa reforça o compromisso do O POVO+ em proporcionar benefícios exclusivos aos seus assinantes, agregando ainda mais valor à experiência de quem acompanha o melhor do jornalismo. A campanha é válida para novas assinaturas realizadas até o dia 31 de março de 2025. Já os vouchers podem ser utilizados até 30 de abril de 2025, garantindo tempo suficiente para que os clientes desfrutem da experiência gastronômica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora



Como utilizar o benefício?

Após a assinatura do plano impresso anual, o assinante receberá um voucher no valor de R$ 100. Para aproveitar o benefício, basta apresentá-lo no Bacco Vino & Ristorante, R. Ana Bilhar, 987 - loja 6 - Varjota. O desconto será aplicado diretamente na conta, proporcionando um momento ainda mais especial no restaurante, que é reconhecido por sua seleção exclusiva de vinhos e pratos sofisticados.