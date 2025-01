The Rock encanta web ao deixar que filhas façam maquiagem nele

Dwayne Johnson, o The Rock, brincou com internautas ao registrar o momento

O ator Dwayne Johnson , conhecido como The Rock , estava pronto para ir à academia manter o shape, quando se deparou com um pedido inusitado das filhas Jazzy e Tia: “Papai, podemos colocar sombra em você?”. Sem pensar duas vezes, ele sentou e disse para as meninas começarem o trabalho.

O que parecia ser uma rápida brincadeira, no entanto, se transformou em uma make completa. Em pouco tempo, ele estava com o rosto todo pintado de rosa, brincos, adesivos colados na cabeça e até um colar feito de batom .

O ator compartilhou o momento fofo em suas redes sociais. “Sei que elas não serão pequenas para sempre nem vão preferir passar tempo com o papai quando forem mais velhas, mas elas sempre serão minhas meninas. Então, vou aceitar essa 'tortura' o dia todo, podem vir”.

A atriz Viola Davis se derreteu nos comentários: “Você é um homem abençoado”. Essa não é a primeira vez que The Rock mostra que gosta de brincar com as pequenas. Em 2022, o ator mostrou que participou da “festa do chá” com a filha Tiana.