Pabllo Vittar e João Gomes gravam clipe em Recife

Juntos na Zona Sul de Pernambuco, Pabllo Vittar e João Gomes agitaram moradores da região com gravação de novo videoclipe

Pela primeira vez juntos numa parceria musical, João Gomes e Pabllo Vittar gravaram na manhã desta quinta-feira, 5, o videoclipe da música "Vira-Lata", no bairro do Ibura , na Zona Sul de Recife (PE).

Esse video da Pabllo no ibura é meu novo império romano. pic.twitter.com/bDQlrA3BdP — COR DE PAÇOCA (@ox__rian) December 5, 2024

Em entrevista ao G1, João Gomes falou sobre a relação com Pabllo: “A gente se encontrou pela primeira vez no trio da Ivete [Sangalo], fazendo o retorno do carnaval e ela [Pabllo] sempre foi gigante. Se você assistir aos clipes, aos trabalhos, vê que nunca tem um trabalho mais ou menos, é tudo um trabalho muito intenso".