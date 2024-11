Dulce Maria e Anahí compartilham fotos de filhos juntos e acalmam fãs

Em meio a especulações sobre a intrigas entre os integrantes do RBD, a imagem das crianças tranquilizou os fãs que ainda acompanham as artistas

A cantora Anahí o compartilhou uma foto dos filhos Manuel e Emiliano ao lado de Maria Paula, filha de Dulce Maria neste domingo, 24. O registro ocorreu em celebração do aniversário de quatro anos de Maria Paula.

Em meio a especulações sobre a intrigas entre os integrantes do RBD, banda que as duas integravam com o sucesso da novela mexicana Rebelde, a imagem dos filhos das cantoras tranquilizou os fãs que ainda acompanham os artistas.