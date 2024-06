Se você está procurando uma plataforma de apostas “firmeza”, saiba que a Parimatch é confiável e pode ser exatamente o que você precisa. Com mais de duas décadas de experiência no mercado, ela se destaca por sua inovação e compromisso com os usuários.



Hoje, vou te contar como foi apostar na Parimatch, explicando como foi desde o cadastro até a realização das minhas apostas e saques. Minha intenção é responder às suas principais dúvidas e mostrar se eles realmente cumprem o que prometem.



Então, se você está curioso para saber como a Parimatch Brasil funciona, continue lendo e veja se realmente vale a pena fazer suas apostas nessa plataforma.



A Parimatch é confiável?



Sim, a Parimatch é confiável. Com uma presença sólida no mercado desde 1994, a empresa tem se dedicado a oferecer uma experiência segura e inovadora para seus usuários e possui uma licença de Curaçao.



A segurança dos dados é uma prioridade para mim e para eles. A plataforma utiliza criptografia SSL e possui certificados como o PCI DSS, garantindo a proteção das nossas informações pessoais e financeiras.







A casa de apostas Parimatch paga mesmo?



Sim, a Parimatch apostas paga mesmo. Ao longo dos anos, a empresa construiu uma reputação de ser uma boa pagadora, sempre honrando os compromissos com seus clientes. Minha experiência pessoal confirma que os pagamentos são realizados de forma eficiente e sem complicações.



Além disso, oferece muitas promoções e bônus frequentemente listados entre os melhores do setor. Isso é um ótimo incentivo para quem está começando ou para os veteranos que gostam de ter mimo extra.



Pontos positivos



História e experiência: mais de 25 anos no mercado.



Licenciamento: licença de Curaçao.



Segurança: criptografia SSL e certificado PCI DSS.



Promoções: diversas promoções e bônus atrativos.



Parcerias: patrocinadora de grandes marcas como Botafogo, Stock Car Pro Series e Chelsea.



Suporte: atendimento ao cliente realizado com pessoal qualificado e simpático.



Pontos negativos



Interface: algumas pessoas podem achar a interface do site um pouco confusa inicialmente.







Comprometimento com o Jogo Responsável



Na minha experiência com a Parimatch, percebi que o compromisso com o jogo responsável é levado muito a sério. A plataforma, licenciada pelo governo de Curaçao, oferece diversas medidas protetivas, como limites de depósito e ferramentas que ajudam a manter um controle saudável sobre as atividades de jogo. Isso me dá tranquilidade para apostar, sabendo que estou em um ambiente seguro e regulamentado.



Além disso, a Parimatch tem políticas rigorosas para prevenir o jogo entre menores de 18 anos e pessoas em grupos de risco, como aqueles com doenças mentais ou histórico de vício. Eles incentivam práticas responsáveis, como não considerar apostas como fonte de renda e evitar jogar com dinheiro que não se pode perder.



Se eu sentir que estou perdendo o controle, posso suspender minha conta ou reduzir meus limites de depósito, o que mostra o quanto a plataforma se preocupa com o bem-estar dos seus usuários.



Limite de depósito Não Limite de aposta Não Limite de perda Não Limite de tempo/sessão Não Pausa/intervalo Não Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Sim

Bônus e promoções Parimatch



A Parimatch tem os melhores bônus para apostar em 2024. Confira a seguir uma seleção com alguns deles.



Bônus de boas-vindas Parimatch - Até R$500 para aproveitar na casa



Ao me registrar na Parimatch apostas esportivas, já fiquei contente com o bônus de boas-vindas de 100% até R$500. É uma boa forma de aumentar o saldo logo no primeiro depósito. Para ganhar o bônus, basta se cadastrar, fazer um depósito único de R$1 ou mais dentro de 30 dias, e preencher seus dados pessoais na conta.



Para sacar o bônus, é necessário cumprir os requisitos de apostas: apostar o valor do bônus 15 vezes em apostas simples com Odds mínimas de 1.7 ou em apostas múltiplas com pelo menos três eventos e Odds mínimas de 1.4 para cada evento, dentro de 7 dias. Para mim, esse bônus foi uma forma bacana de começar a explorar as diversas opções de apostas esportivas na plataforma.



Ofertas diversas - Fica de olho!



Vira e mexe a Parimatch aparece com alguma novidade para “mimar” o apostador. Arrisco dizer que tem promo nova praticamente toda semana. Algumas delas valem por poucos dias, então é bom sempre ficar de olho para não perder nenhuma oportunidade. Vou compartilhar dois exemplos com você:



“Eles Jogam, Você Ganha”



Entre maio e junho de 2024, a Parimatch sorteou valores em dinheiro, um Porsche Macan, laptops, TVs, bicicletas elétricas, e iPhones.



Oferta para E-Sports



Essa daqui também rolou entre maio e junho e os participantes ganharam bônus gratuitos para apostas em esportes.







Como criar uma conta no Parimatch? - Passo a passo da minha experiência



Se você quer aproveitar os bônus do Parimatch, primeiro precisa criar uma conta. Vou te mostrar como fiz isso de maneira bem simples. Vamos lá:



Acesse o site e comece o cadastro: entrei no site oficial do Parimatch. No topo da página, cliquei em “Apostar Agora”. Depois, cliquei em “Cadastrar-se” no canto superior direito da tela.

Preencher as informações: coloquei o número do meu telefone e criei uma senha. Marquei a opção para aceitar os termos e condições.

Ativar a conta: após preencher os dados, cliquei novamente em “Cadastrar-se”. Recebi um código de ativação por SMS e inseri no site.

E pronto! Minha conta no Parimatch estava criada e eu já podia começar a apostar. É um processo rápido e fácil. Agora, estou aproveitando todos os bônus e apostas disponíveis na plataforma.



5 passos para apostar no Parimatch



Apostar no Parimatch é tão fácil quanto se cadastrar. Vou compartilhar como fiz isso em apenas cinco passos simples:



1. Selecione o bônus



Primeiro, fiz login na minha conta Parimatch. Em seguida, fui até a seção “Promoção” no menu à esquerda da tela e escolhi o bônus de depósito disponível. Mas claro que você pode apostar sem bônus também.



2. Faça um depósito



Realizei um depósito seguindo os termos e condições da promoção de boas-vindas. É importante conferir esses detalhes para garantir que o bônus seja ativado corretamente. Lógico que não precisa fazer um depósito toda vez que for apostar. Se você tiver saldo, é só ir direto para o passo seguinte.



3. Escolha o evento esportivo



Naveguei até a seção de esportes no site. Lá, escolhi uma modalidade e selecionei o evento esportivo no qual queria apostar. Há muitas opções, então explorei um pouco até encontrar algo interessante.



4. Faça sua aposta



Com o evento escolhido, inseri o valor que queria apostar no bilhete e confirmei a operação. O processo é bem intuitivo e rápido.



5. Aguarde o resultado



Depois disso, foi só aguardar o resultado do evento. Se a aposta for vencedora, o valor já aparece para mim e posso solicitar o saque dos meus ganhos facilmente.







Os métodos de pagamento no Parimatch são confiáveis?



Posso dizer que minha experiência com os métodos de pagamento no Parimatch tem sido bastante positiva. Eles oferecem uma variedade de opções populares, como Pix, PicPay, boleto e Astropay, que são amplamente utilizadas e reconhecidas.



O processo de depósito é simples e eficiente, e nunca tive problemas em realizar transações. Além disso, a Parimatch tem uma reputação sólida no mercado, o que me dá confiança adicional ao usar seus métodos de pagamento.



No entanto, como em qualquer transação financeira online, é importante tomar precauções de segurança e garantir que você esteja utilizando um método de pagamento seguro e confiável.



Como depositar na Parimatch



Eles são uma das melhores casas de apostas com depósito mínimo de 5 reais, aproveite!



Procurei e cliquei no botão "Depósito" na seção onde meu saldo é exibido.



Escolhi o método de pagamento mais conveniente entre as opções disponíveis, como Pix, PicPay, boleto e Astropay.



Inseri o valor que queria depositar, sempre levando em conta o valor mínimo exigido para o método que escolhi.

Confirmei o depósito e comecei a me divertir na Parimatch.



Quanto tempo o Parimatch demora para pagar? - Saques com Pix em poucos minutos



Quando se trata de saques no Parimatch, minha experiência tem sido bastante rápida e eficiente, especialmente quando opto pelo método de saque com Pix.



Em geral, os saques com Pix são processados em poucos minutos, o que é extremamente conveniente. Isso significa que, uma vez solicitado o saque, o dinheiro é transferido para minha conta Pix quase que instantaneamente, o que é ótimo quando a gente quer acessar os ganhos rapidamente.



No entanto, é importante lembrar que o tempo de processamento pode variar dependendo de vários fatores, como o horário da solicitação e possíveis verificações de segurança.



Como fazer saques no Parimatch?



Fazer saques no Parimatch é bastante simples e direto. Após fazer login na minha conta, vou até a seção de saques e seleciono o método de pagamento desejado, que no meu caso, costuma ser o Pix.



Em seguida, insiro o valor que desejo sacar e forneço as informações necessárias, como minha chave Pix. Depois de revisar todas as informações e garantir que tudo esteja correto, confirmo o saque e aguardo o processamento.

Geralmente, o dinheiro é transferido para minha conta Pix em questão de minutos, o que é extremamente conveniente.

Veja o passo a passo para apostar na Parimatch. Fique por dentro dos melhores mercados, meios de pagamentos e bônus disponíveis na plataforma Crédito: Divulgação

Site oficial Parimatch Brasil



Apostas esportivas no Parimatch



A Parimatch oferece dezenas de esportes para a gente apostar. Tem futebol, basquete, tênis, vôlei, tênis de mesa, handebol, hóquei no gelo, críquete, boxe, MMA e muito mais.



E quando digo muito mais, estou falando até de modalidades pouco comuns como kabaddi - um jogo de origem indiana em que ganha quem conseguir tocar mais jogadores oponentes.



Os fãs de opções digitais podem também apostar em e-Sports e em esportes virtuais. Se você gosta de corrida de galgos (com cachorros), ou de turfe (corrida de cavalos), mas se sente mal pelos bichos, a versão virtual dessas modalidades pode ser uma ótima opção para você!



Futebol - Odds competitivas no Brasileirão



Apostar no Parimatch é bem legal, de verdade. No futebol, por exemplo, fico impressionado com as Odds competitivas oferecidas para o Brasileirão. Quer um exemplo?



No momento em que eu estava escrevendo esse texto para você, as Odds para um jogo do Campeonato Brasileiro Série A eram: Vasco (4.80) e Flamengo (1.78). Já num concorrente, 4.60 e 1.70, respectivamente.



Na prática, isso significa que se eu tivesse apostado meus R$100 pro Vascão no outro site, eu iria ganhar só R$460 (os R$100 da minha stake + R$360 de lucro). Seriam R$20 a menos! No caso do Flamengo a diferença seria de R$8: na Parimatch, embolso R$178; no concorrente, R$170. Viu que em qualquer escolha eu sairia ganhando mais na Parimatch?



Mercados de apostas



Eu coloquei como exemplo o mercado de vencedor, também chamado moneyline ou 1x1. Mas aqui há uma variedade de mercados disponíveis, incluindo apostas mais específicas como placar exato, handicap e artilheiros.



O legal de variar os mercados é que você pode mudar o seu jeito de assistir às partidas. Você pode focar em diferentes aspectos do jogo dependendo do que você apostou. E aqui na Parimatch não falta opção para a gente.



E-Sports



Os fãs de e-Sports não ficam na mão por aqui. A gente consegue apostar em Counter-Strike, Dota 2, Valorant e LOL.

Comparando com o mesmo concorrente do exemplo do Brasileirão, dá para ver que a Parimatch é MUITO superior. Enquanto eu estava escrevendo o texto, tinha tanto opções ao vivo como de curto prazo e de longo prazo. Já na outra casa, eles tinham uma ou outra opção de curto prazo, mas nada pro CBLOL, por exemplo. Bem fraquinho mesmo.



Basquete



Eu sou fã da Parimatch, mas tenho que admitir que o basquete não é bem o forte deles. Pelo menos no que diz respeito à NBA. Fiquei um pouco decepcionado porque enquanto estava escrevendo esse texto para você, tinha poucos mercados à disposição.

Um deles era “duelo de jogadores”, e olha, as Odds eram bem interessantes. Eles estavam pagando 2.05 pro caso do Rudy Gobert fazer mais pontos que o Daniel Gafford. Nenhuma aposta simples do site concorrente oferecia uma Odd alta assim.

Outra coisa legal é que eles oferecem Odds para “empate”: Dallas Mavericks (1.94) x (12.00) Minnesota Timberwolves (2.17). Ou seja, se a partida tiver que ser prorrogada para se determinar o vencedor, você tem chance de ganhar um dinheirinho legal - o concorrente do exemplo não tem isso.



UFC



Também fui comparar as Odds do UFC para você ter uma ideia. Na Parimatch, quem fosse apostar R$150, por exemplo, no brasileiro Cesar Almeida, receberia um lucro de R$150 caso ele ganhasse. Já no concorrente, o valor seria de apenas R$142,50. Parece pouco, mas imagina essas pequenas diferenças em várias apostas?







Apostas ao vivo no Parimatch - palpites nos maiores campeonatos do futebol



Minha experiência com as apostas ao vivo no Parimatch tem sido ótima. Para começo de conversa, eu já gosto que a seção de esportes ao vivo é bem destacada - fica ali em cima, é sinalizada com um foguinho. Então não perco tempo procurando: os mercados de apostas ao vivo de todos os esportes estão a um clique de distância.

Com a possibilidade de fazer palpites durante os maiores campeonatos de futebol em tempo real, eu fico ainda mais ligado nos jogos. A plataforma oferece uma ampla variedade de opções de apostas, como próximo a marcar, o que me permite explorar diferentes estratégias e maximizar minhas chances de ganhar.



Além disso, a interface intuitiva e responsiva torna a experiência de apostar ao vivo ainda mais envolvente, permitindo que eu acompanhe os eventos esportivos e faça minhas apostas com facilidade.



Transmissões ao vivo



Apesar de não oferecer transmissões ao vivo, o Parimatch proporciona uma emocionante experiência de apostas ao vivo com sua vasta seleção de mercados. Durante os eventos esportivos, tenho acesso a um monte de opções de apostas em tempo real. Posso acompanhar as atualizações em tempo real e fazer meus palpites com base nas informações disponíveis.



Boletim de aposta com Cash Out



Outro recurso interessante oferecido pelo Parimatch é o boletim de aposta com Cash Out. Essa funcionalidade permite que a gente encerre as apostas antes de um evento terminar. Assim garantimos um certo lucro ou minimizamos as perdas, dependendo do desempenho da aposta.



Vou te dar um exemplo. Você apostou R$230 que o Sevilha venceria um jogo contra o Barcelona. A Odd era de 2.75. Durante o jogo, você sentiu que realmente seria pouco provável a vitória dos palangas. O que fazer?



A solução é acessar seu boletim de apostas e checar se o Cash Out está disponível. É possível, por exemplo, que a Parimatch permita que você encerre a aposta recebendo o equivalente a uma Odd de 1.1. É bem mais baixo do que a oferta inicial, mas pelo menos você não vai perder tudo.



Viu só? O Cash Out me dá mais controle sobre minhas apostas e eu gerencio melhor meu saldo. É uma ferramenta valiosa que adiciona flexibilidade à minha estratégia de apostas e me ajuda a otimizar meus ganhos.







Serviços do Parimatch Brasil



No Parimatch Brasil, sou sempre recebido de braços abertos. Eles têm serviços de alta qualidade que tornam minha experiência mais bacana. Desde a variedade de opções de apostas até a simpatia do atendimento ao cliente, tudo é projetado para oferecer o melhor para a gente.



Atendimento ao cliente no Parimatch - Chat ao vivo com atendimento rápido



O atendimento ao cliente no Parimatch é realmente bom. Sempre que preciso de ajuda ou tenho perguntas sobre minha conta ou apostas, vou direto ao chat ao vivo, onde sou atendida por pessoas simpáticas e atenciosas que me ajudam em tudo o que eu preciso.



Nas últimas vezes, falei com a Mariana, o Chris, a Josephat e a Maggie, que foram muito legais e me ajudaram rapidinho. Além do chat ao vivo, também gosto de usar o suporte pelo Telegram, que é super prático. É bom saber que posso contar com o pessoal do Parimatch sempre que preciso.







É legal apostar no Parimatch no Brasil?



Sim, é totalmente legal apostar no Parimatch no Brasil. A plataforma opera de acordo com todas as leis e regulamentações locais, garantindo que os jogadores brasileiros possam desfrutar de uma experiência de apostas online segura e confiável.



Além disso, o Parimatch possui licenças de operação reconhecidas, o que proporciona ainda mais segurança aos usuários. Eu mesmo me sinto tranquilo apostando no site, sabendo que estou utilizando uma plataforma que segue todas as normas necessárias.



Recomendo apostar no Parimatch?



Definitivamente, recomendo apostar no Parimatch. Como usuário regular da plataforma, posso dizer que minha experiência tem sido extremamente positiva. Desde a variedade de mercados de apostas até a facilidade de uso do site e do aplicativo móvel, o Parimatch oferece tudo o que um apostador pode desejar.



Além disso, o atendimento ao cliente é excepcional, com uma equipe sempre pronta para ajudar. Com Odds competitivas, uma ampla gama de esportes e eventos, e diversas promoções e bônus, o Parimatch se destaca como uma excelente escolha para quem busca uma plataforma de apostas online confiável e divertida.







Alternativas a Parimatch - Conheça outras casas de apostas



Eu gosto muito da Betmotion também. O que mais me atrai é a variedade de opções de apostas. Eles têm de tudo, desde esportes tradicionais até e-Sports, sempre com Odds competitivas.



A interface é bem amigável e fácil de usar. Além disso, eles oferecem promoções generosas e um programa de fidelidade que vale a pena. Quando precisei do suporte ao cliente, fui atendido rapidamente, e os métodos de pagamento são seguros e variados.



Para quem curte e-Sports, a GG.Bet é uma das melhores opções. Eles cobrem uma vasta gama de jogos como Dota 2, CS e League of Legends, com Odds atraentes e muitas opções de apostas ao vivo.



Além dos e-Sports, também tem apostas esportivas tradicionais, o que é ótimo. A plataforma é super intuitiva e o suporte ao cliente está disponível 24/7, o que me deixa tranquilo para apostar a qualquer hora.



A Novibet é outra alternativa que eu recomendo. O que mais gosto nela é a grande variedade de mercados e as Odds competitivas. Dá para apostar em esportes como futebol, basquete, tênis e muito mais. Já fiz alguns saques e sempre foi rápido e seguro. O atendimento ao cliente é muito bom e o site é bem moderno e fácil de usar, o que facilita muito na hora de fazer minhas apostas.



A 1xBet é bastante conhecida e eu uso frequentemente. Eles têm uma quantidade impressionante de esportes e eventos para apostar. Suas Odds são sempre competitivas e eles aceitam vários métodos de pagamento. O site é fácil de navegar e o suporte ao cliente sempre me ajudou rapidamente, o que torna a experiência de apostar bem tranquila.



App Parimatch - Apostas na palma da sua mão



Quem já leu meus textos sabe que eu não ligo tanto para apps. A versão responsiva dos sites já me atende super bem. Mas, para quem gosta de baixar, tem sim um ótimo app Parimatch para Android.



Eu testei e gostei muito da interface amigável e da facilidade de navegação do Parimatch app. Já se seu smartphone for um Apple, aí tem que ficar com a versão responsiva mesmo – mas não se preocupe, ela é excelente e oferece uma experiência de uso muito boa.







Perguntas frequentes sobre o Parimatch Brasil



A plataforma de apostas Parimatch é confiável?



Sim, a plataforma de apostas Parimatch é confiável. Eu uso a Parimatch há um tempo e nunca tive problemas com segurança ou integridade. A empresa é bem estabelecida no mercado e oferece uma experiência de apostas justa e segura. Sempre que faço minhas apostas, sinto que estou em um ambiente protegido e transparente, o que é essencial para qualquer apostador.



O site Parimatch paga os apostadores?



Sim, o site Parimatch paga os apostadores. Sempre que fiz apostas e ganhei, recebi meus pagamentos corretamente. A plataforma tem um histórico de honrar seus compromissos com os usuários. Cada vez que eu solicitei um saque, o processo foi eficiente e dentro do prazo, o que me dá confiança para continuar apostando na Parimatch.



Quanto tempo leva para sacar os meus ganhos?



O tempo para sacar seus ganhos pode variar, mas normalmente, quando uso o Pix, recebo o dinheiro em poucos minutos. É um dos métodos mais rápidos disponíveis na Parimatch. Na minha experiência, os saques via Pix são quase instantâneos, o que é ótimo para quem quer acesso rápido aos seus ganhos.



Quem é o dono da Parimatch?



Segundo o site YouControl, Kateryna Biloruska é um dos principais nomes da Parimatch no momento. A empresa foi fundada há 27 anos pelo casal ucraniano Eduard Shvindlierman e Tetiana Biloruska. Hoje, atua em diversos países e o diretor da casa no Brasil é William Bernardino. É interessante saber que a Parimatch tem uma longa história e está sob a direção de pessoas experientes no mercado de apostas.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que o jogo está afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

