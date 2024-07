As apostas esportivas estão mais populares do que nunca no cenário brasileiro. Todo fã de esporte possui um potencial implícito de se dar bem neste mercado e por isso novos usuários surgem todos os dias. Neste ponto, é importante saber escolher bem sua casa de apostas e é aí que uma grande marca como a Parimatch Brasil se encaixa como uma luva.



Esta é uma casa de apostas criada em 1995 que passou por todas as mudanças deste mercado e se manteve relevante. E agora, é uma das mais influentes em nosso mercado, sendo um de seus principais atrativos o seu Parimatch bônus que entrega 100% até R$ 500.



Neste artigo explicarei como funcionam os bônus e outras ofertas da casa, assim como algumas outras informações importantes e dicas para aproveitar mais ainda a sua jornada de apostas.



O que é código promocional Parimatch?



Em uma pesquisa rápida no Google podemos perceber que existe uma grande concorrência no mercado de apostas esportivas graças à quantidade de plataformas disponíveis. Por isso, as marcas precisam estar sempre oferecendo vantagens que possam destacá-las na multidão, e os bônus se tornaram a sua principal arma para atrair novos usuários.



Como estratégia de marketing, muitas casas de apostas disponibilizam bônus exclusivos que podem ser ativados e utilizados apenas com um código promocional específico. O cupom é capaz de ativar o bônus na conta do apostador que o possuir, para que possa aproveitar o máximo desta vantagem quando estiver ativo.



Qual o código promocional da Parimatch?



Para aproveitar as ofertas da Parimatch, atualmente não é necessário nenhum código bônus. A plataforma está disponibilizando promoções e uma bela oferta de boas-vindas no cadastro sem a necessidade de um cupom exclusivo.



Cupom Parimatch - bônus no cadastro e outras promoções do site



Os bônus são uma vantagem que o apostador não pode deixar passar e deve sempre aproveitar o máximo que puder para melhorar as suas chances. Bônus como o de registro oferecido pela Parimatch pode potencializar o valor do primeiro investimento do usuário na plataforma, já que o dobra de uma vez só. Confira mais detalhes sobre as ofertas:



Bônus de boas-vindas Parimatch



O bônus de boas-vindas é o principal e mais importante bônus oferecido pela plataforma, entregando 100% do valor do primeiro depósito do usuário, com um limite máximo de R$ 500. É um valor que está um pouco acima da média do mercado de apostas esportivas, posso dizer que são poucas as casas de apostas que oferecem uma vantagem neste nível.



Eu mesmo fiz o teste e o ativei para que meu primeiro depósito na plataforma fosse duplicado. Fiz um primeiro depósito de R$ 500 para aproveitar o máximo de bônus oferecido pela plataforma, e preciso dizer que é um bônus muito atrativo e vantajoso, já que fiquei com R$ 1.000 disponíveis em minha conta de apostas para utilizar no mercado esportivo que quisesse.



Só precisei ativar o bônus Parimatch e fazer um depósito acima do valor mínimo exigido pela plataforma, que é de R$ 5, e tudo será adicionado automaticamente.



Aposta grátis no app Parimatch



Além do bônus de boas-vindas acima da média, a Parimatch ainda oferece um bônus grátis para os usuários que acessarem a sua casa de apostas através do smartphone. O bônus é uma aposta grátis no valor de R$ 50 para ser utilizada em qualquer um dos jogos da Copa Sul-Americana e Libertadores.



Outras promoções do site



Eu ainda encontrei outros bônus e promoções sendo oferecidos na Parimatch, como sorteios semanais e um grande sorteio ao final que entregará uma Porsche Macan para um apostador sortudo. Também, outros sorteios e prêmios específicos para grandes competições esportivas, como a Champions League.



Como ativar o promo code Parimatch?



Cada vez mais tenho percebido que os processos em casas de apostas estão ficando cada vez mais simples e práticos, para economizar o tempo, energia e até investimento dos usuários. E na Parimatch, sendo um dos mais influentes deste mercado, não seria diferente.



Quando há a disponibilidade de um código, a sua ativação é simples e está atrelada ao processo de cadastro na plataforma, já na primeira página do processo de registro é possível ver a opção “Eu tenho um código de bônus”, clique e insira ele e continue o processo de cadastro normalmente.



Cadastro na Parimatch - Registro pronto em poucos minutos



O processo de cadastro também é simples e prático, veja o passo a passo:



1. Clique em “Cadastre-se”:



Ao entrar no site da Parimatch, você perceberá o botão de cadastro no topo direito do site, clique nele para iniciar o processo.



2. Insira seus dados de login:



Os dados iniciais de login solicitados pela Parimatch são o número de telefone e uma senha que você deve definir, quando os dois forem preenchidos, clique em “Cadastre-se”.



3. Confirme seu telefone:



Um código de confirmação será enviado para o número de celular inserido no passo anterior, fique atento às mensagens e preencha o código quando este chegar em seu celular, confirme para continuar.



4. Preencha os dados pessoais restantes:



Após a confirmação do telefone, a Parimatch já entrega acesso total à sua plataforma. Mas eu indico que você preencha o restante dos dados pessoais para adiantar processos e não ter problemas posteriormente.



Basta clicar no ícone de usuário e depois em “Dados pessoais”, inserir todos os dados solicitados e clicar em “Confirmar”, e tudo pronto.

Código promocional Parimatch Crédito: Divulgação

Acesse o site oficial Parimatch



Como depositar na Parimatch: Pix a partir de R$ 5



A Parimatch é um dos sites de apostas com depósito a partir de R$ 5. Para fazer um depósito na Parimatch, o apostador pode utilizar o PIX, veja o passo a passo:



1. Clique em “Depósito” e em “Depositar”:



O botão “Depósito” está posicionado no topo do site em qualquer página e basta clicar nele para ir até a área de usuário e opções de pagamento. Então, você deve clicar em “Depositar” para iniciar o processo.



2. Escolha o PIX entre os métodos de depósitos:



Uma lista com vários métodos de pagamento será apresentada, escolha o PIX que é o principal e melhor método disponível para os brasileiros.



3. Defina o valor a ser depositado:



Um campo será apresentado, e nele você deve definir o valor que gostaria de depositar em sua conta de apostas.



4. Escaneie o QR Code ou copie o código:



Um código exclusivo de sua transação será gerado pela Parimatch, um código que pode ser copiado e um QR Code que é a representação visual deste código.



5. Vá até o app de seu banco:



Vá até o app de seu banco ou o internet banking, entre na área de PIX e clique em “pagar”. Então, escolha entre “Pix copia e cola” e “Escanear QR Code” para fazer o seu depósito utilizando as informações geradas pela Parimatch.



6. Verifique os dados, confirme a transação e aguarde:



Observe todos os dados da transação antes de confirmá-la, dados como o valor a ser transferido e destinatário são os mais importantes. Se tudo estiver bem, confirme e aguarde até que a Parimatch reconheça seu pagamento.



Como sacar os bônus Parimatch?



Para fazer seu saque de ganhos de bônus é o seguinte passo a passo:



1. Certifique-se de que atendeu a todas as condições de uso do bônus:



É necessário ter seguido as orientações e atendido as condições de bônus para que o saque seja liberado. Além disso, é necessário passar pela confirmação de telefone e e-mail, além de ser aprovado na confirmação de identidade.



2. Clique em “Retirar”:



Em sua área de usuário, procure pela opção “Retirar” destacada logo no início das opções de usuário.



3. Selecione o método de retirada:



Uma lista de métodos de saque será apresentada, você pode escolher uma delas. Indico o PIX, já que é o mais eficiente entre elas.



4. Insira o valor a ser retirado e sua chave Pix:



Defina o valor a ser retirado de sua conta e clique em “Continuar”. Um espaço será destinado para que insira a sua chave PIX, que é o identificador da sua conta destino para o valor que está sendo retirado e confirme.



5. Confira os dados, confirme e aguarde:



Observe se a conta destino é a sua, confirme e aguarde até a avaliação da Parimatch para a sua solicitação de saque.



Onde apostar com o código bônus Parimatch?



A Parimatch é uma das casas de apostas modelo quando o assunto é opções em mercados e modalidades, entregando infinitas possibilidades para os seus usuários que podem utilizar diferentes estratégias e a criatividade para alcançar ganhos mais altos.



Trouxe algumas informações importantes sobre os mercados da casa, mas se você quiser ficar por dentro de mais detalhes sobre o catálogo. Veja a review completa da plataforma Parimatch.



Mercados - apostas múltiplas vantajosas



Na Parimatch, o apostador encontra uma bela quantidade e variedade em tipos de apostas e mercados esportivos para apostar. No momento em que se depara com a variedade, posso dizer por experiência própria que é possível ficar bem animado e nervoso ao mesmo tempo com tantas possibilidades disponíveis.



A Parimatch é popular por oferecer uma estrutura de apostas múltiplas completa para usuários que quiserem combinar resultados. Além desta, as principais opções que eu indico para que você fique de olho, pois é onde as boas oportunidades estão, são as seguintes:



Múltiplas



Moneyline



Handicap



Dupla Chance



Modalidades - destaque nos campeonatos internacionais



Os esportes e modalidades esportivas também estão presentes em peso na Parimatch. Mesmo sendo um grande adepto do futebol, me impressionei com a quantidade de boas oportunidades que outros esportes podem oferecer.



Tanto esportes tradicionais como o vôlei, basquete e tênis, quanto os esportes novos como os e-sports.



Outros códigos promocionais que podem lhe interessar

Confira os promocodes disponíveis pelas casas e aproveite as ofertas para apostar ainda mais. Confira:

Casa de apostas Use o Promocode Link Bet7k "OPOVO24" Promocode Bet7k bet365 "OPOVOBR" Promocode bet365 Blaze "OPOVOBR" Promocode Blaze

Dicas para apostar com o código bônus Parimatch



Em vários anos atuando neste negócio, posso dizer que existem algumas dicas simples, mas poderosas, que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes. Agora, entrego aqui para que você tenha essa vantagem, acompanhe com atenção:



Não deixe seu planejamento de lado:



Esta é a dica que divide os profissionais e os amadores neste mercado, é importante definir o seu investimento, sua banca e, principalmente, o seu plano de apostas se quer ter uma jornada lucrativa. Também, é necessário respeitar não apenas seus limites, como tudo o que decidiu em seu plano de apostas, não se deixando levar pelo emocional.



Aproveite o bônus e promoções ao máximo:



Os bônus e promoções estão sempre presentes em casas de apostas, o usuário deve aproveitá-los ao máximo para melhorar suas chances. Minha dica aqui é sempre avaliar com cuidado as condições de uso e julgar se são restritivas ou podem levá-lo aos seus objetivos.



Conclusão: Vale a pena apostar na Parimatch?



A Parimatch é uma das plataformas de apostas com pagamento rápido mais populares e indicadas no mercado brasileiro, e você estará mais próximo de bons ganhos e uma experiência satisfatória de aposta.



Não perca mais tempo, comece agora a sua jornada na Parimatch e aproveite o bônus que a casa oferece logo no cadastro!



Perguntas frequentes



Aqui estão algumas perguntas, que vejo frequentemente, que me dediquei a responder sobre a plataforma Parimatch.



Como funciona a Parimatch?



A Parimatch é uma casa de apostas segura e confiável que oferece uma estrutura completa para apostas esportivas que trazem lucros atrativos.



A Parimatch tem app de apostas disponível?



Sim! A Parimatch oferece um app para Android que pode ser baixado em seu site para instalação manual.



Qual código bônus da Parimatch?



O código exclusivo de bônus da Parimatch infelizmente não está ativo no momento. Mas você pode aproveitar todas as ofertas que a casa disponibiliza sem um cupom, inclusive o bônus de boas-vindas.



Quais os bônus disponíveis para aproveitar na Parimatch?



A Parimatch oferece vários bônus aos usuários, como o bônus de boas-vindas e a aposta grátis.



Quais as regras para usar o código promocional Parimatch?



Basta inserir o código promocional quando existir, durante o processo de cadastro e seu bônus será ativado automaticamente.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente