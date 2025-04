Vasco parabeniza ídolo Edmundo, que completa 54 anos

O Vasco utilizou as redes sociais para parabenizar um de seus maiores nomes. Edmundo, o Animal, completa 54 anos nesta quarta-feira (2), e o Cruz-Maltino, claro, não deixou a data passar em branco.

O ex-craque fez história no Gigante da Colina. Sua principal conquista foi o Brasileirão de 1997, quando bateu recordes. No ano em questão, ele se tornou o primeiro jogador a fazer 29 gols na mesma edição de um Campeonato Brasileiro. Esta marca, porém, caiu em 2003, quando Dimba anotou 31 gols pelo Goiás. Washington, que fez 34 em 2004, é o atual detentor do recorde.