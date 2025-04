Valencia deve retornar ao time titular do Inter em estreia pela Libertadores

Atacante equatoriano deve retomar posição no embate entre Colorado e Bahia, nesta quinta (03/04), e Borré provavelmente será opção no banco

O técnico Roger Machado deve fazer pelo menos duas mudanças no Inter para a estreia do time pela Libertadores. Isso porque o atacante Enner Valencia provavelmente retornará ao time titular após uma partida de ausência. Assim, o equatoriano entraria no lugar de Borré.

O colombiano retornou aos 11 iniciais no primeiro compromisso do Colorado no Campeonato Brasileiro, no empate com o Flamengo, no Maracanã. Inclusive, o camisa 19 teve participação no lance que originou o gol dos gaúchos. Já Valencia atuou por apenas 22 minutos na oportunidade.