Troca de farpas: Neymar se refere a Neto como ‘falastrão da TV brasileira’ e ironiza críticas

Um mês fora dos campos, astro santista rebateu as duras observações do apresentador da Band referente à sua conduta fora de campo

O atacante Neymar, que completa um mês fora de embate devido à lesão muscular, decidiu rebater parte das críticas feitas pelo Craque Neto durante a edição passada do ‘Os Donos da Bola’, da Band. Do jeito que lhe é característico, o ídolo corintiano externou sua insatisfação com o comportamento extracampo do 10 santista – sugerindo falta de foco em sua reabilitação.

Neto não poupou palavras contra o comportamento do atacante, enquanto o camisa 10 entende que o apresentador só quer atenção. “Bora dar ibope para ele, o falastrão da TV brasileira”, escreveu o ídolo do Santos. A interação dividiu opiniões nas redes sociais e intensificou os debates adversos acerca da postura do jogador.