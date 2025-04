Thiago Silva exalta espírito de luta do Fluminense e nega problemas com Mano: ‘Faz parte da profissão’

Zagueiro destacou os desafios do Tricolor para a estreia na Sul-Americana e comentou sobre a saída do antigo treinador

No primeiro jogo após a saída de Mano Menezes, o Fluminense conseguiu sair com a vitória. Na noite desta terça-feira (01), o Tricolor bateu o Once Caldas, por 1 a 0, na Colômbia, em sua estreia na Copa Sul-Americana.

Para o capitão do time, Thiago Silva, a vitória representou muito por conta das dificuldades enfrentadas na preparação do Tricolor para o jogo. O zagueiro recordou a logística complicada para chegar à Colômbia, além das questões encontradas no estádio.