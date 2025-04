Palmeiras embarca para o Peru com Gómez e sem Veiga; veja os relacionados

Verdão estreia nesta quinta-feira na Libertadores diante do Sporting Cristal, no Peru. Meia sofreu um trauma na região da lombar

O Palmeiras já está em Lima, no Peru, para a estreia na Libertadores diante do Sporting Cristal, nesta quinta-feira (3). O técnico Abel Ferreira levou 24 atletas, que finalizarão a preparação para o duelo com um treino nesta quarta. Assim, como era de se esperar, o zagueiro Gustavo Gómez embarcou com a delegação. Por outro lado, a baixa é o meia Raphael Veiga.

O meio-campista ficou fora da viagem por conta de um trauma na lombar no empate em 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A informação da ausência de Veiga foi publicada inicialmente pelo “Nosso Palestra”. Já Gustavo Gómez recuperou-se de lesão no joelho direito.