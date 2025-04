Neymar é aconselhado por Romário a deixar o futebol brasileiro

Neymar chegou ao Santos e empolgou o torcedor nos jogos dem que esteve em campo.Mas voltou novamente a sofrer com lesões, o que deixou ausente de jogos do Paulistão e do inicio Campeonato Brasileiro, além de ficar ausente da Seleção Brasileira nas partidas pelas eliminatórias. Com vínculo encerrando no dia 30 de junho, ele ainda não sabe se ficará no Brasil.

Desse modo, durante entrevista, o ex-jogador e hoje senador, Romário, afirmou que Neymar deveria atuar no futebol da MLS, dos Estados Unidos. No entanto, o desejo do craque santista sempre foi de retornar para a Europa, principalmente o Barcelona.