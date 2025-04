Neymar completa um mês fora dos gramados: Veja rotina do craque na recuperação

Neymar completa um mês sem atuar pelo Santos e segue em recuperação de uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda. Sua rotina inclui treinamentos, viagens e intensa atividade extracampo, o que incomoda os torcedores do Peixe.

Na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, o camisa 10 não viajou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. Agora, também ficará fora contra o Bahia, na Vila Belmiro, na segunda rodada da competição. No entanto, deve estar em campo contra o Fluminense, no Maracanã, no dia 13 de abril. Até lá, terá completado 42 dias afastado dos gramados.