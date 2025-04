Greve na Receita Federal atrasa troca de gramado na Arena MRV

Alteração no gramado mantém estádio fechado desde o ano passado; Galo vai continuar mandando os jogos no Mineirão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Todas as obras de infraestrutura para receber o novo campo de jogo estão finalizadas e parte do material já se encontra estocado no estádio. Duas outras cargas estão retidas no porto de Santos aguardando a liberação da Receita Federal, porém os auditores fiscais do órgão se encontram em greve. O clube aguarda uma solução referente à liberação da carga pelo órgão federal para confirmar a data da primeira partida do ano na Arena MRV”, informa o Galo.