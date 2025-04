Fifa pode mudar sedes da Copa do Mundo 2030 sem aval dos anfitriões

A Fifa pode alterar, por conta própria, as sedes da Copa do Mundo de 2030, que será disputada em Portugal, Espanha e Marrocos. A informação vem de um documento confidencial obtido pelo jornal espanhol ‘AS’. As federações dos três países farão suas propostas, mas a decisão final será da Fifa. Na Espanha, estão previstos 11 estádios em nove cidades, com Barcelona e Madri contando, a princípio, com dois estádios cada.

De acordo com o ‘AS’, a Fifa tem dúvidas sobre o Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid. O clube avalia se é mais vantajoso ceder o estádio à Fifa por dois meses, como exige o regulamento, ou mantê-lo disponível para outros eventos, como shows.