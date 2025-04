Conselho Deliberativo do Botafogo social aprova orçamento para 2025

Antes de chegar ao CD, na semana anterior, as propostas orçamentárias já haviam recebido o aval do Conselho Fiscal.

O Conselho Deliberativo do Botafogo (social e olímpico) eleito para o quadriênio 2025-2028 aprovou o orçamento e o plano de metas para 2025 nesta semana. O Glorioso trabalha em uma projeção de R$ 65 milhões de faturamento. A reunião ordinária ocorreu no salão nobre do palacete colonial de General Severiano. O encontro contou com a presença do presidente João Paulo de Magalhães Lins e do vice-presidente-geral André Silva.

Com estas cifras, o quadro social do Botafogo prevê, entre as prioridades, manutenção das sedes, melhora nos rendimentos esportivos, busca por novos patrocinadores para as modalidades distintas e programa de qualificação de colaboradores.

“Nosso objetivo é proporcionar o maior conforto aos sócios nas dependências do clube e desenvolver novos projetos que aumentem as receitas, assim como revisar e diminuir as despesas para que possamos alcançar o equilíbrio no fluxo de caixa do clube”, detalhou o CEO do social do Alvinegro, Gilnei Botrel.

