Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para estreia pela Libertadores

Rubro-Negro não poderá contar com Plata, Wesley, Gerson, Arrascaeta e Danilo no confronto com o Deportivo Táchira, às 21h30, na Venezuela / Crédito: Jogada 10

O Flamengo fará sua estreia pela Libertadores nesta quinta-feira (3), contra o Deportivo Táchira, às 21h30 (de Brasília), na Venezuela. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados e mostrou que terá desfalques importantes para o duelo, fora de casa. Entre as ausências do técnico Filipe Luís, está Gonzalo Plata, que teve uma boa atuação contra o Internacional, na estreia pelo Brasileirão, no Maracanã. Após a Data-Fifa, o equatoriano apresentou sinais de fadiga generalizada e agora está com um quadro de faringite e febre.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Wesley apresentou sinais de desgaste físico e mialgia após a Data FIFA de março. O lateral-direito, então, não tem condições de estar em campo e não viaja para a Venezuela. Com esse plantel o Mengão vai em busca dos três pontos na Venezuela!#VamosFlamengo pic.twitter.com/7abUlwiv02 — Flamengo (@Flamengo) April 2, 2025