Cano se torna o maior artilheiro do Fluminense em competições internacionais

Com o tento sobre o Once Caldas, argentino soma quatro pela Sul-Americana e 17 pela Libertadores, ultrapassando Fred na lista de artilheiros

A vitória do Fluminense sobre o Once Caldas na estreia pela Sul-Americana trouxe mais um recorde para Germán Cano. Afinal, o atacante argentino, de 37 anos, ultrapassou Fred e se tornou o maior artilheiro do Tricolor em competições internacionais.

Com o tento, o atacante agora soma 21 desde que chegou ao clube carioca. Antes disso, Fred liderava a lista com 20 bolas na rede, contando as disputadas da Libertadores e da Sul-Americana.