Após empate, jogadores do Atlético ressaltam dificuldades em ‘missão Cusco’

Frente à longa viagem e altitude de Cusco, Galo fica no empate sem gols com o Cienciano pela primeira rodada da Sul-Americana

“Difícil né?! Até porque não estamos acostumados, principalmente os primeiros 15 minutos para adaptar, porque quando fazemos uma ação é mais difícil recuperar o ar. Fora isso, sabíamos da dificuldade, queríamos a vitória, infelizmente não conseguimos. Jogo difícil, além da altitude, uma viagem muito cansativa que a gente pegou, 14, 15 horas viajando é muito difícil. O mais importante é que a gente lutou até o final. Agora é voltar para casa pensando no São Paulo pelo Brasileirão”, afirmou Hulk.

Os jogadores do Atlético tinham a resposta na ponta da língua ao serem perguntados sobre os desafios enfrentados pelo Atlético na estreia pela Sul-Americana-2025, no Peru. O empate sem gols foi celebrado frente às adversidades da longa viagem e da altitude de Cusco.

O principal nome do time alvinegro destacou, ainda, a obstinação do elenco em busca de um título que o Galo ianda não conquistou.

“Quando entramos em qualquer competição é pensando grande, em ganhar… pensando em títulos. É o primeiro ano que vou disputar a Sul-Americana com o Atlético, então vai ser um sonho conquistar esse título. Só dois jogadores do elenco têm esse título: o Rony e o Alan Franco, então todos estão com essa vontade de ganhar”, continuou.

Rony valoriza ponto em sua largada por bicampeonato

Rony, por sua vez, tratou de fazer elogios ao comportamento do time em meio aos obstáculos e valorizou o ponto somado na condição de visitante.