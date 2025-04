‘Não há ninguém como Vini Jr’, crava jornal espanhol após mais uma atuação de craque do Real

“Não há ninguém no mundo como Vinicius Jr.”, manchetou o jornal espanhol ‘Marca’ em reconhecimento ao desempenho do atacante brasileiro.

Vini Jr não balançou a rede no empate do Real Madrid por 4 a 4 com a Real Sociedad , mas foi bastante elogiado por sua atuação nesta terça-feira (1º). O resultado no Santiago Bernabéu, aliás, classificou o time merengue para a final da Copa do Rei.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Foi Vini quem manteve o Madrid em movimento. Embora não tenha tido muito sucesso, seu brilhantismo e capacidade de persistência levaram aos três primeiros gols do time. Não há ninguém no mundo com essa capacidade de desequilibrar . Ninguém no mundo é capaz de animar uma festa como ele”, iniciou o diário.

O jogador brasileiro recebeu uma nota 9 pela performance na casa merengue. Mesmo sem gols, ele teve protagonismo e com direito a duas assistências.

“Apareceu pouco (na primeira etapa), mas foi decisivo outra vez. Ele não consegue correr como gostaria, mas o 1 a 1 é meio gol para ele, com um passe profundo e preciso com a parte externa do pé para Endrick. Ele não estava tendo um bom dia, mas seus lampejos de luz salvaram Madrid. Decisivo. Grande galope após ótimo controle e passe para trás para a finalização de Jude Bellingham, fazendo 2 a 3. Perdeu o um contra um, mas a jogada terminou em escanteio onde Tchouaméni marcou para fazer 3 a 3”, analisou o veículo espanhol.

“Vini continuou tentando e a Real Sociedad não conseguiu pará-lo. Ele insistiu e insistiu para encerrar o jogo. É uma britadeira, mesmo quando as coisas não dão certo para ele. Ele pediu cartão vermelho direto após receber uma entrada muito dura”, encerrou o ‘Marca’.